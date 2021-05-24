В Киеве призвали разрешить Украине не оценивать Россию на Евровидении

Оргкомитет международного песенного конкурса «Евровидение-2021» должен принять решение о запрете Украине и России оценивать выступления друг друга на шоу, заявил член украинского профессионального жюри Игорь Кондратюк.

«Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины», — написал он в колонке для OBOZREVATEL.



По мнению члена украинского жюри, для Украины оценивать Россию — «аморально».

«Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида спорта! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — добавил Кондратюк.

23 мая в Роттердаме прошёл финал Евровидения-2021. Российская исполнительница Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место.

Победителем конкурса стал итальянский коллектив Måneskin.

Музыкальный обозреватель Вадим Пономарёв в беседе с НСН выразил мнение, что за последние пять — десять лет Евровидение совершило прорыв в музыкальном и технологическом плане.