Russian Woman: Manizha выступает в финале Евровидения

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Валерия Меркулова
В Роттердаме проходит финал Евровидения-2021. За победу в песенном конкурсе в этом году борются 26 государств, включая Россию, которую представляет исполнительница Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Артистка вышла на сцену под пятым номером. RT ведёт текстовую трансляцию концерта.
Russian Woman: Manizha выступает в финале Евровидения
  • © REUTERS/Piroschka van de Wouw
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  • 22 мая 2021

    За всеми этими прекрасными выступлениями мы и не заметили, как выступили уже более половины участников Евровидения. Прямо сейчас на сцене поёт и танцует представитель Германии Йендрик Зигварт (номер 15).

  • Песню Sugar («Сахар») для артистки написал сам Филипп Бедросович.

  • Обращаем ваше внимание на следующую конкурсантку, Наталию Гордиенко. Она подопечная Филиппа Киркорова, выступает за Молдавию.

  • Мы только что в записи посмотрели исландцев, пропустивших своё выступление из-за коронавируса. Теперь же — очередь Бласа Канто Морено, испанского исполнителя. 

  • Здорово, что организаторы Евровидения по-прежнему распределяют номера артистов по принципу «лирично — динамично». После зажигательной Стефании очень приятно послушать вокал Джона Мухарремая (Gjon’s Tears).

  • Обаятельную пластичную Стефанию (композиция Last Dance, или «Последний танец») букмекеры ставят на 16-е место — сразу после нашей Manizha.

  • А вот к зрителям выходит ещё одна греческая исполнительница, но уже выступающая за Грецию.

  • После небольшого перерыва на сцену концертного зала «Ахой» выходит новый конкурсант — английский певец и автор песен Джеймс Ричард Ньюман. Он в число фаворитов конкурса не входит — артисту предсказывают лишь двадцатое место.

  • Португальцев на сцене сменила «сербская «ВИА Гра» — коллектив Hurricane. Ещё одно яркое, энергичное выступление. В духе вечера!

  • В связи с этим выступлением возникает какое-то Saudade. 2017 год. Киев. Салвадор Собрал из Португалии — победитель. Так же прекрасно!

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