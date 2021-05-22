Russian Woman: Manizha выступает в финале Евровидения
- © REUTERS/Piroschka van de Wouw
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22 мая 2021
За всеми этими прекрасными выступлениями мы и не заметили, как выступили уже более половины участников Евровидения. Прямо сейчас на сцене поёт и танцует представитель Германии Йендрик Зигварт (номер 15).
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Песню Sugar («Сахар») для артистки написал сам Филипп Бедросович.
Here's the sweetest lady in the whole of Europe! #Eurovision#OpenUp#Moldovapic.twitter.com/FwPbhDmWBf— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
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Обращаем ваше внимание на следующую конкурсантку, Наталию Гордиенко. Она подопечная Филиппа Киркорова, выступает за Молдавию.
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Мы только что в записи посмотрели исландцев, пропустивших своё выступление из-за коронавируса. Теперь же — очередь Бласа Канто Морено, испанского исполнителя.
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Здорово, что организаторы Евровидения по-прежнему распределяют номера артистов по принципу «лирично — динамично». После зажигательной Стефании очень приятно послушать вокал Джона Мухарремая (Gjon’s Tears).
The entire l'univers just fell in love with Gjon, right? #Eurovision#OpenUp#Switzerlandpic.twitter.com/4NhNVwr4SO— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
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Обаятельную пластичную Стефанию (композиция Last Dance, или «Последний танец») букмекеры ставят на 16-е место — сразу после нашей Manizha.
That was Stefania from Greece with some amazing green screen magic which has never been seen on the #Eurovision stage before! 🤩 #OpenUp#Greecepic.twitter.com/RZvYVfBFAU— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
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А вот к зрителям выходит ещё одна греческая исполнительница, но уже выступающая за Грецию.
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После небольшого перерыва на сцену концертного зала «Ахой» выходит новый конкурсант — английский певец и автор песен Джеймс Ричард Ньюман. Он в число фаворитов конкурса не входит — артисту предсказывают лишь двадцатое место.
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Португальцев на сцене сменила «сербская «ВИА Гра» — коллектив Hurricane. Ещё одно яркое, энергичное выступление. В духе вечера!
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В связи с этим выступлением возникает какое-то Saudade. 2017 год. Киев. Салвадор Собрал из Португалии — победитель. Так же прекрасно!