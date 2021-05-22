Russian Woman: Manizha выступает в финале Евровидения

В Роттердаме проходит финал Евровидения-2021. За победу в песенном конкурсе в этом году борются 26 государств, включая Россию, которую представляет исполнительница Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Артистка вышла на сцену под пятым номером. RT ведёт текстовую трансляцию концерта.

© REUTERS/Piroschka van de Wouw