Яна Чурикова рассказала о фаворитах Евровидения

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о фаворитах песенного конкурса «Евровидение».

«Мне действительно кажется оправданным, что Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров по итогам этого года», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, Италия и Франция не были в полуфиналах и попали в финал автоматически, и это значит, что сам по себе музыкальный материал довольно качественный.

«Я всегда очень осторожно делаю прогнозы относительно наших участников, потому что не могу быть беспристрастной. Потому что каждый раз наш участник — это какие-то личные эмоции, личные переживания. Так что касательно Manizha сказать ничего не могу», — добавила при этом Чурикова.

Со своей стороны, музыкальный обозреватель Вадим Пономарёв в беседе с НСН выразил мнение, что за последние пять-десять лет Евровидение совершило прорыв в музыкальном и технологическом плане.

«Это большой шоу-бизнес. Это не конкурс домохозяек, как раньше это было. Это люди с контрактами у крупнейших лейблов мира, с обязательствами, промокампаниями», — пояснил эксперт.

Ранее музыкант Николай Расторгуев рассказал о своём отношении к конкурсу «Евровидение».