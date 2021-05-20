Николай Расторгуев рассказал о своём отношении к Евровидению
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Я к Евровидению отношусь очень-очень спокойно, даже, можно сказать, индифферентно», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
По его словам, он прекрасно помнит, что в 1970-х годах Евровидение возникло как конкурс самодеятельности, а не профессионалов.
«Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной и оставила след в мировой истории поп-музыки. Это единственный случай за всю историю Евровидения», — напомнил Расторгуев.
Он добавил, что такое вряд ли теперь повторится.
Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.