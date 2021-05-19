В Тюменскую область прибыли дополнительные силы МЧС для борьбы с пожарами

Около 230 спасателей и 30 единиц спецтехники прибыли в Тюменскую область для борьбы с природными пожарами. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«Также проводится наращивание сил и средств за счёт прибывающих аэромобильных группировок МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, всего в Тюменскую область прибыли порядка 230 спасателей и 30 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что первый замглавы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Тюменскую область для контроля тушения природных пожаров.

К тому же в Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из социальных учреждений, расположенных в зонах лесных пожаров.