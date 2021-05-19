В Тюменскую область прибыли дополнительные силы МЧС для борьбы с пожарами

Короткая ссылка
Около 230 спасателей и 30 единиц спецтехники прибыли в Тюменскую область для борьбы с природными пожарами. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«Также проводится наращивание сил и средств за счёт прибывающих аэромобильных группировок МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, всего в Тюменскую область прибыли порядка 230 спасателей и 30 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что первый замглавы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Тюменскую область для контроля тушения природных пожаров.

К тому же в Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из социальных учреждений, расположенных в зонах лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить