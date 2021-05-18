Первый замглавы МЧС вылетает в Тюмень для контроля тушения пожаров
- РИА Новости
«По решению главы МЧС России Евгения Зиничева для ликвидации лесных пожаров в Тюменскую область направлена дополнительная группировка спасателей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
Отмечается, что координация работы сил и средств на месте будет осуществляться оперативной группой центрального аппарата МЧС под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из социальных учреждений, расположенных в зонах лесных пожаров.
17 мая сообщалось, что движение на трассе Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за лесного пожара.