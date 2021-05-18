Первый замглавы МЧС вылетает в Тюмень для контроля тушения пожаров

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Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Тюменскую область для контроля тушения природных пожаров.
Первый замглавы МЧС вылетает в Тюмень для контроля тушения пожаров
  • РИА Новости

«По решению главы МЧС России Евгения Зиничева для ликвидации лесных пожаров в Тюменскую область направлена дополнительная группировка спасателей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что координация работы сил и средств на месте будет осуществляться оперативной группой центрального аппарата МЧС под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из социальных учреждений, расположенных в зонах лесных пожаров.

17 мая сообщалось, что движение на трассе Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за лесного пожара.

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