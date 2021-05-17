Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за лесного пожара

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Движение на участке федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень ограничено из-за лесного пожара, проинформировали в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за лесного пожара
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

«С 123-го по 143-й километр движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, сотрудники госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов.

ГИБДД рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулём, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.

Ранее сообщалось, что в Юргинском районе Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар площадью 44 тыс. га. 

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