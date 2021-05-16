В Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар

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В Юргинском районе Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар площадью 44 тыс. га. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
В Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. га в Юргинском районе», — заявил он в своём Instagram.

В тушении пожара участвовали сотрудники тюменской авиабазы и пожарные из Читы. Было задействовано более 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-26.

Моор добавил, что пожароопасная обстановка в Тюменской области остаётся напряжённой.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области.

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