В Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар

В Юргинском районе Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар площадью 44 тыс. га. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«Ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. га в Юргинском районе», — заявил он в своём Instagram.

В тушении пожара участвовали сотрудники тюменской авиабазы и пожарные из Читы. Было задействовано более 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-26.

Моор добавил, что пожароопасная обстановка в Тюменской области остаётся напряжённой.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области.