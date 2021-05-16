В Тюменской области ликвидировали крупный лесной пожар
- РИА Новости
- © Наталья Горшкова
«Ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тыс. га в Юргинском районе», — заявил он в своём Instagram.
В тушении пожара участвовали сотрудники тюменской авиабазы и пожарные из Читы. Было задействовано более 25 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-26.
Моор добавил, что пожароопасная обстановка в Тюменской области остаётся напряжённой.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области.