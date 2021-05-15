В Тюменской области зафиксировали лесной пожар

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В пресс-службе МЧС России заявили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области.
В Тюменской области зафиксировали лесной пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что огонь быстро распространяется, но угрозы населённым пунктам нет.

«На данный момент площадь горения уточняется. Пожар низовой и верховой. Пожарно-спасательные подразделения ведут борьбу с огнём. Тушение пожара осложняют жаркая, сухая погода и сильные порывы ветра, огонь быстро распространяется», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте возгорания работают свыше 150 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава.

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