В Тюменской области зафиксировали лесной пожар

В пресс-службе МЧС России заявили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что огонь быстро распространяется, но угрозы населённым пунктам нет.

«На данный момент площадь горения уточняется. Пожар низовой и верховой. Пожарно-спасательные подразделения ведут борьбу с огнём. Тушение пожара осложняют жаркая, сухая погода и сильные порывы ветра, огонь быстро распространяется», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте возгорания работают свыше 150 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Оренбургской области с 13 мая.