В Тюменской области зафиксировали лесной пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что огонь быстро распространяется, но угрозы населённым пунктам нет.
«На данный момент площадь горения уточняется. Пожар низовой и верховой. Пожарно-спасательные подразделения ведут борьбу с огнём. Тушение пожара осложняют жаркая, сухая погода и сильные порывы ветра, огонь быстро распространяется», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что на месте возгорания работают свыше 150 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 20 единиц техники и более 60 человек личного состава.
Ранее особый противопожарный режим ввели в Оренбургской области с 13 мая.