Особый противопожарный режим ввели в Оренбургской области с 13 мая

Особый противопожарный режим введён в Оренбургской области с 13 мая.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

В частности, запрещено проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, применять открытый огонь в лесах, населённых пунктах. Нельзя посещать леса при наступлении четвёртого — пятого класса пожарной опасности.

Также стало известно, что на части территории лесного фонда Удмуртии запретили посещать леса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Такое решение принято в связи с аномально жаркой погодой и повышенной угрозой возникновения пожаров с 13 мая по 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии почти 190 человек оштрафованы за нарушения правил пожарной безопасности.