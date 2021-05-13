Особый противопожарный режим ввели в Оренбургской области с 13 мая

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Особый противопожарный режим введён в Оренбургской области с 13 мая.
Особый противопожарный режим ввели в Оренбургской области с 13 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

В частности, запрещено проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, применять открытый огонь в лесах, населённых пунктах. Нельзя посещать леса при наступлении четвёртого — пятого класса пожарной опасности.

Также стало известно, что на части территории лесного фонда Удмуртии запретили посещать леса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Такое решение принято в связи с аномально жаркой погодой и повышенной угрозой возникновения пожаров с 13 мая по 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии почти 190 человек оштрафованы за нарушения правил пожарной безопасности.

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