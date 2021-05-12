В Удмуртии почти 190 человек оштрафованы за нарушения правил пожарной безопасности
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«У нас уже произошло более 220 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади почти в 900 га! Это очень много!» — заявил Ярослав Семёнов.
Наиболее частая причина происшествий — неосторожное обращение с огнём.
За последние три недели произошло около 26 пожаров в СНТ. В регионе запрещается разведение костров и сжигание травы.
Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.