В Удмуртии почти 190 человек оштрафованы за нарушения правил пожарной безопасности

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов сообщил, что в республике почти 190 человек были оштрафованы за нарушение противопожарного режима.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«У нас уже произошло более 220 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади почти в 900 га! Это очень много!» — заявил Ярослав Семёнов.

Наиболее частая причина происшествий — неосторожное обращение с огнём.

За последние три недели произошло около 26 пожаров в СНТ. В регионе запрещается разведение костров и сжигание травы.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.