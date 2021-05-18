В Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из зон лесных пожаров

В Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из социальных учреждений, расположенных в зонах лесных пожаров.

РИА Новости

© Наталья Горшкова

Об этом сообщает URA.RU. «Работают горячие линии для родственников граждан, эвакуированных 17 мая из учреждений департамента соцразвития региона, расположенных в Тюменском районе», — заявили в региональном оперштабе. Это центр реабилитации «Пышма», Винзилинский психоневрологический интернат и санаторий «Витязь». Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов.