В Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из зон лесных пожаров

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В Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из социальных учреждений, расположенных в зонах лесных пожаров.
В Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из зон лесных пожаров
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

Об этом сообщает URA.RU.

«Работают горячие линии для родственников граждан, эвакуированных 17 мая из учреждений департамента соцразвития региона, расположенных в Тюменском районе», — заявили в региональном оперштабе.

Это центр реабилитации «Пышма», Винзилинский психоневрологический интернат и санаторий «Витязь».

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов.

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