В Тюменской области организовали горячие линии в связи с эвакуацией граждан из зон лесных пожаров
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
«Работают горячие линии для родственников граждан, эвакуированных 17 мая из учреждений департамента соцразвития региона, расположенных в Тюменском районе», — заявили в региональном оперштабе.
Это центр реабилитации «Пышма», Винзилинский психоневрологический интернат и санаторий «Витязь».
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов.