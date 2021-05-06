В Москве из-за сильного ветра пострадали два человека

В Москве в результате падения деревьев из-за сильного ветра пострадали два человека. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

РИА Новости

«К сожалению, из-за ураганного ветра уже пострадали два человека. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина», — говорится в сообщении в Telegram. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.