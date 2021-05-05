МЧС предупредил о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве

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ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
МЧС предупредил о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве
  • globallookpress.com

В сообщении на сайте ведомства говорится, что согласно прогнозам синоптиков Росгидромета «в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12:00 до 20:00 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15—20 м/с».

«При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев», — посоветовали в МЧС.

Ранее главное управление МЧС по Московской области выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в четверг.

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