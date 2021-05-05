МЧС предупредило о ветре до 20 м/с в Подмосковье 6 мая

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Главное управление МЧС по Московской области выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в четверг.
МЧС предупредило о ветре до 20 м/с в Подмосковье 6 мая
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«Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Московской области ожидаются порывы ветра местами до 20 м/с», — сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

При порывистом ветре рекомендуется убирать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, машину парковать в гараже. На улице пешеходам советуют обходить шаткие строения, деревья, избегать сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели особый противопожарный режим с мая.

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