В Facebook объяснили ограничение доступа к странице проекта RT Redfish

Доступ к удалённой ранее странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщили в социальной сети.

«Доступ к странице RT Redfish в Facebook был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами и теперь восстановлен», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.

Facebook вернул удалённую страницу проекта RT Redfish, но при этом ввёл ограничения.