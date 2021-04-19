Актёр и режиссёр Сергей Никоненко рассказал о перенесённом COVID-19.

«Я переболел в октябре прошлого года, но в какой-то лёгкой форме. Мне говорили, что обычно карантин — две недели, однако меня уже через неделю выписали, сказав: «Всё, здоров, гуляй», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам актёра, он получил справку из клиники, что у него отрицательная реакция, но потом появилась слегка высокая температура, и супруга, актриса Екатерина Воронина, предложила ехать в больницу.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.