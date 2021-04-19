Актриса Нина Гуляева рассказала, как прошла вакцинацию от COVID-19.

«Через 14 дней мне надо будет принять вторую порцию вакцины. Это «ЭпиВакКорона», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам актрисы, всё идёт хорошо.

«Мне сказали, что надо полежать семь дней. Третий день был вчера. Это, говорят, самый тяжёлый период. Мне каждый день звонят, спрашивают, какая температура, какое давление. За мной следят», — отметила Гуляева.

Она добавила, что принимает все предписанные лекарства.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.