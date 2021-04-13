Врач рассказала о мерах борьбы с комарами

Врач высшей категории терапевт Лариса Алексеева рассказала о мерах борьбы с комарами.

В беседе с «Вечерней Москвой» она посоветовала установить на окнах москитные сетки. Выходить на улицу желательно в закрытой одежде, а на открытые участки кожи можно нанести репеллент в виде лосьона или бальзама.

«Каждый взрослый человек знает, есть ли у него комариная аллергия или нет, но иногда она проявляется впервые — и происходит это внезапно. Здесь ничего не остаётся, кроме как посмотреть реакцию на укус комара», — заявила Алексеева.

Она отметила, что уменьшить отёк после укуса поможет лёд или, например, перекись водорода.

«Помните, что все кремы, антибактериальные гели и прочие мази должны быть холодными», — добавила врач.

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