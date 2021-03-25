Синоптик заявил о приходе в Москву метеорологической весны
- АГН «Москва»
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«Это когда среднесуточная температура устойчиво выше 0 °C. То есть ночная плюс дневная температура делится пополам и результат выше 0 °C. И это не на один денёк, а уже встаёт на весенние рельсы», — цитирует его РИА Новости.
В четверг, 25 марта, воздух впервые прогреется в Москве до +8 °С.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT прогнозировала метеорологическую весну в Москве к 27 марта.
НСН также передавала прогноз синоптиков относительно летнего сезона в России.