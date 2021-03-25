Синоптик заявил о приходе в Москву метеорологической весны

Короткая ссылка
В Москве с опозданием на четыре дня наступила метеорологическая весна, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик заявил о приходе в Москву метеорологической весны
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Это когда среднесуточная температура устойчиво выше 0 °C. То есть ночная плюс дневная температура делится пополам и результат выше 0 °C. И это не на один денёк, а уже встаёт на весенние рельсы», — цитирует его РИА Новости.

В четверг, 25 марта, воздух впервые прогреется в Москве до +8 °С.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT прогнозировала метеорологическую весну в Москве к 27 марта.

НСН также передавала прогноз синоптиков относительно летнего сезона в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить