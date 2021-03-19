Вильфанд рассказал, что на Москву потихоньку движется весна

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве постепенно наступает весна.
Вильфанд рассказал, что на Москву потихоньку движется весна
  • globallookpress.com

«Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется. Грядёт понижение температуры, особенно ночной, в ночь на субботу прогнозируем до -9 °С. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут около нулевой отметки. С понедельника температуры будут повыше», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что с понедельника дневная температура в Москве начнёт повышаться до +4—5 °С, а в среду уже будет достигать +5—7 °С.

Вильфанд добавил, что в пятницу в столице пройдёт небольшой снег.

Ранее Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России.

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