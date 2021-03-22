Синоптики прогнозируют метеорологическую весну в Москве к 27 марта

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Первую половину недели погоду в столичном регионе будет определять ещё область пониженного атмосферного давления. Сегодня мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, который проявит себя небольшим снежком. Температура воздуха в городе — 0… +2 °C, по области — -3… +2 °C. 23 марта в ночные часы ещё возможен слабый снег, днём атмосферное давление будет повышаться, существенных осадков не ожидается, за счёт прояснений в ночные часы температура понизится до -6… -4 °C в столице, по области возможно понижение до -9 °C. Дневная температура останется в городе на уровне 0…+2 °C, по области -1…+4 °C», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, в последующие дни погоду в столичном регионе будет определять уже антициклональная область.

«То есть антициклон, который придёт к нам, распространится с Запада, он принесёт порции более тёплого воздуха. Температура воздуха начнёт постепенно повышаться, мы ожидаем, что 24 марта ночная температура будет порядка -6… -4 °C, дневная повысится до +1… +3 °C, в последующие дни рост температуры будет происходить и за счёт ночных, и за счёт дневных температур», — добавила она.

Как заявила эксперт, ожидается, что к 27 марта при переменной облачности и отсутствии осадков ночная температура в городе будет уже около 0 °C.

«Днём воздух может прогреться до +6…+7 °C. То есть температура воздуха 27 марта уже станет чуть выше климатической нормы, и можно будет считать, что к нам пришла не только астрономическая, но уже и метеорологическая весна», — заключила она.

Ранее сообщалось, что апрель в Москве ожидается тёплым.