Синоптик рассказал, каким будет лето в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона. По его словам, лето будет жарким, а кое-где засушливым.

Об этом сообщает НСН.

«Лето я бы назвал «оранжевым»... Эта цветовая гамма показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле — на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Если в июне по осадкам будет норма, то в июле ожидается их дефицит. Он может достигать нескольких десятков процентов», — сказал специалист.

Он, в частности, отметил, что август ожидается с нормальными показателями по осадкам, сентябрь также будет близок к норме.

«Вообще, лето мне нравится. Но понятно, что внутри этого температурного среза будут колебания. И от катаклизмов погоды мы никуда не денемся. Но это уже удел краткосрочных прогнозов, которые мы разрабатываем на пять-семь суток», — отметил Евгений Тишковец.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.