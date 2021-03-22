Эксперт рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни

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Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.
Эксперт рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни
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«Весьма вероятно, что в конце марта может быть похолодание. Начиная с пятницы будет хорошо выраженное влияние антициклона. Это значит, что будет увеличиваться суточный ход температур», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, днём воздух будет прогреваться до +4...+7 °С, ночью ожидается до -11...-7 °С.

Как отметил Шихов, последняя неделя марта будет почти без осадков. Самыми тёплыми могут стать 24—26 марта, когда температура воздуха может подняться до +6...+8 °С.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно потепления в России.

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