Екатерина Градова похоронена на Троекуровском кладбище

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы.

Могила Градовой расположена по соседству с могилами Валентина Гафта, Сергея Юрского, Дмитрия Брусникина.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Градовой.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла 22 февраля на 75-м году жизни.