Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова
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Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.
«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — сказала она.
Известность в кинематографе пришла к Градовой в том числе после выхода телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт.
Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года, она училась в Московском институте иностранных языков, а в 1969 году окончила Школу-студию МХАТ.