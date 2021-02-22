Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

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Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.
Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова
  • © РИА Новости / Киностудия им. М. Горького

Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — сказала она.

Известность в кинематографе пришла к Градовой в том числе после выхода телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт.

Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года, она училась в Московском институте иностранных языков, а в 1969 году окончила Школу-студию МХАТ.

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