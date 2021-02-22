Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Градовой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Градовой.

«Екатерина запомнилась нашим зрителям по очень многим своим кинематографическим ролям. И конечно, в первую очередь как радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Замечательная работа, очень серьёзная, человеческая», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в этой роли проявилась вся сущность Градовой, которая и в жизни была мягкой, человечной.

«И очень жаль, что она ушла, потому что могла бы ещё пожить, порадовать нас новыми ролями», — добавила Драпеко.

Со своей стороны, актриса Наталья Фатеева в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть Градовой личным горем.

«У меня с ней были очень хорошие, тёплые взаимоотношения. Я очень-очень потрясена. Очень грустно. Каждый день уходят люди, с которыми ты проживаешь свою жизнь. Всё воспринимаешь как личное горе», — сказала она.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.