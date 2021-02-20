В МХТ имени Чехова началось прощание с Андреем Мягковым

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В МХТ имени Чехова в Москве проходит прощание с актёром и режиссёром народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, передаёт ТАСС.
В МХТ имени Чехова началось прощание с Андреем Мягковым
  • РИА Новости

Проститься с Мягковым пришли его близкие и коллеги.

Венки направили президент России Владимир Путин, Министерство культуры, киноконцерн «Мосфильм» и столичные театры.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Мягкова великим артистом.

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