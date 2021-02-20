В МХТ имени Чехова началось прощание с Андреем Мягковым
- РИА Новости
Проститься с Мягковым пришли его близкие и коллеги.
Венки направили президент России Владимир Путин, Министерство культуры, киноконцерн «Мосфильм» и столичные театры.
Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Мягкова великим артистом.