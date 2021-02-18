Путин назвал невосполнимой потерей для кино кончину Андрея Мягкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.

Об этом говорится в телеграмме супруге артиста Анастасии Вознесенской, опубликованной на сайте Кремля.

«Кончина Андрея Васильевича Мягкова — большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актёра, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», — отмечается в тексте.

Путин добавил, что имя Андрея Мягкова и его работы навсегда останутся в памяти зрителей.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

Актёр снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и многих других.