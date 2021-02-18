Басилашвили назвал Мягкова великим артистом

Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова.

«К нашему горю, мы потеряли великого артиста. Его роли стали образцом высокого драматического искусства. Но самое главное, что мы потеряли доброго, умного и порядочного человека, о чём я безумно сожалею и горюю», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Басилашвили, они виделись нечасто, но при каждой встрече испытывали взаимные тёплые чувства.

В свою очередь, актриса Светлана Немоляева в беседе с радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что уходит целое поколение великих артистов.

«Он был изумителен. По-актёрски в него все были влюблены. А он был очень терпелив, очень внимателен. Самые дивные ощущения от встречи с ним», — сказала она.

По её словам, Мягков был одинаково потрясающим артистом и театра, и кино.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и других.