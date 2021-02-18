Актёра Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля

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Народный артист России Андрей Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище, прощание с актёром состоится 20 февраля, сообщили в МХТ имени Чехова.
Актёра Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля
  • РИА Новости

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля... Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — говорится в сообщении на сайте театра.

Гражданская панихида начнётся в 10:00 в МХТ имени Чехова, отпевание пройдёт в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Андрей Мягков скончался 18 февраля в возрасте 82 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова.

Актриса Валентина Талызина в беседе с телеканалом «360» высказалась об Андрее Мягкове как о «настоящем артисте».

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