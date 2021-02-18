Актёра Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля
- РИА Новости
«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля... Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — говорится в сообщении на сайте театра.
Гражданская панихида начнётся в 10:00 в МХТ имени Чехова, отпевание пройдёт в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Андрей Мягков скончался 18 февраля в возрасте 82 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова.
Актриса Валентина Талызина в беседе с телеканалом «360» высказалась об Андрее Мягкове как о «настоящем артисте».