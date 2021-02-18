Талызина назвала Андрея Мягкова настоящим артистом

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Актриса Валентина Талызина высказалась об Андрее Мягкове как о «настоящем артисте».
Талызина назвала Андрея Мягкова настоящим артистом
  • РИА Новости

«Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — рассказала актриса в беседе с телеканалом «360».

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие» и других.

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