Врач рассказала о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье.
Врач рассказала о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В беседе с телеканалом «Звезда» она заявила, что скачки давления всегда негативно сказываются на тех, у кого есть хронические заболевания, нарушения в сосудистой или центральной нервной системе, а также на тех, кто перенёс инфаркты и инсульты.

Особенную осторожность, по мнению эксперта, нужно проявлять аллергикам, которым противопоказаны любые физические нагрузки при скачках давления.

«При низком давлении — сразу принимаем крепкий сладкий чай. Солёный огурец, как это ни смешно. Самое главное — глюкозу под язык, тоже хорошо помогает. Потому что надо улучшить микроциркуляцию, питание клеток», — сказала Лапа.

Также она отметила, что нужно вести здоровый образ жизни.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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