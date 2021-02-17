Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.
Общее число заболевших достигло 25 969, из них выписаны 23 003.
В медицинских учреждениях за прошедшие 24 часа проведено 1662 исследования на коронавирус.
Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 138 случаев COVID-19. Выписали с выздоровлением 387 человек.
Всего в больницах проходят лечение 2477 пациентов, передаёт progorod43 со ссылкой на Минздрав области.
Амбулаторно лечатся 5466 человек.
Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н.Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.