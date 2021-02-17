Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали 137 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 142 человека.

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Общее число заболевших достигло 25 969, из них выписаны 23 003.

В медицинских учреждениях за прошедшие 24 часа проведено 1662 исследования на коронавирус.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 138 случаев COVID-19. Выписали с выздоровлением 387 человек.

Всего в больницах проходят лечение 2477 пациентов, передаёт progorod43 со ссылкой на Минздрав области.

Амбулаторно лечатся 5466 человек.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Н.Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.