Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

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Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы в Санкт-Петербурге после лечения от коронавируса. Об этом сообщила директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова.
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса
  • РИА Новости

«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо», — приводит ТАСС её слова.

Архипова отметила, что в театре ждут возвращения актрисы на сцену.

Ранее Фрейндлих получила отрицательный результат теста на коронавирус.

26 января стало известно, что Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение.

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