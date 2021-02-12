Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса
- РИА Новости
«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо», — приводит ТАСС её слова.
Архипова отметила, что в театре ждут возвращения актрисы на сцену.
Ранее Фрейндлих получила отрицательный результат теста на коронавирус.
26 января стало известно, что Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение.