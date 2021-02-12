Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы в Санкт-Петербурге после лечения от коронавируса. Об этом сообщила директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова.

«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо», — приводит ТАСС её слова.

Архипова отметила, что в театре ждут возвращения актрисы на сцену.

Ранее Фрейндлих получила отрицательный результат теста на коронавирус.

26 января стало известно, что Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение.