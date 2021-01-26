Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение
- РИА Новости
Как сообщает «Петербургский дневник», актрису перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычное отделение.
Недавно консилиум с привлечением специалистов из Москвы признал, что лечение Алисы Фрейндлих абсолютно правильно.
Для восстановления народной артистки привлечены дополнительные индивидуальные специалисты, которые занимаются с ней восстановительными упражнениями, в том числе лечебной физкультурой и массажем по интенсивной схеме.
28 декабря стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.