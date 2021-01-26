Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ №122), где в течение месяца проходит лечение от коронавирусной инфекции народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, сообщили, что её состояние улучшилось.

Как сообщает «Петербургский дневник», актрису перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычное отделение.

Недавно консилиум с привлечением специалистов из Москвы признал, что лечение Алисы Фрейндлих абсолютно правильно.

Для восстановления народной артистки привлечены дополнительные индивидуальные специалисты, которые занимаются с ней восстановительными упражнениями, в том числе лечебной физкультурой и массажем по интенсивной схеме.

28 декабря стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.