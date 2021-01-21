В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Состояние заболевшей коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остаётся стабильно тяжёлым, актриса находится в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в клинической больнице №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

«Сегодня у нас был консилиум с привлечение московских консультантов. Лечение признано правильным, внесённые коррективы незначительны. Хотя состояние по-прежнему расценивается как тяжёлое, но стабильное», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что Фрейндлих находится под постоянным наблюдением медиков.

Как пишет «Петербургский дневник», в клинике сообщили также, что с сегодняшнего дня за пациенткой закреплён постоянный индивидуальный специалист по массажу и лечебной физкультуре.

28 декабря стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.