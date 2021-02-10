Во МХАТе состоится премьера музыкального спектакля «Свидание в Москве»

В среду, 10 февраля, в Московском художественном академическом театре имени М. Горького в рамках II Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета состоится премьера музыкального спектакля «Свидание в Москве».

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков на пресс-конференции перед началом спектакля напомнил, что театр проектировался в том числе и как музыкальный.

«Эти дни для нас чрезвычайно важны. Они важны символически, они важны творчески, потому что оркестр во главе со всемирно известным маэстро выступает на нашем пространстве», — заявил он.

Специально для этой премьеры впервые за 30 лет открыта оркестровая яма, которая была спрятана под первыми тремя рядами партера.

Музыкальный руководитель спектакля Юрий Башмет рассказал, что в музыке к спектаклю, написанной композитором Александром Чайковским, есть отдельные номера, которые, по его мнению, выйдут за рамки спектакля, у них есть все шансы стать хитами.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко напомнил, что о Москве нет ни одного спектакля, хотя есть произведения о Санкт-Петербурге, Париже и других городах.

Композитор Александр Чайковский рассказал, что писал для спектакля лёгкую, весёлую и одновременно искреннюю музыку о любимом городе для всех, вне зависимости от возраста и жизненного опыта.

Дирижировать премьерой 10 февраля будет Юрий Башмет.

«Свидание в Москве» соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр.