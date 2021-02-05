Владимир Шевельков рассказал о самочувствии после перенесённого COVID-19

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Актёр, режиссёр, телеведущий Владимир Шевельков рассказал о самочувствии после перенесённого COVID-19.
Владимир Шевельков рассказал о самочувствии после перенесённого COVID-19
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«Пока я не вошёл в нормальный график жизни, три месяца были проблемными. Не то чтобы были какие-то проблемы, но сохранялась память об этом», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, лёгкие не болели, но наблюдались усталость, отсутствие воли, некая мозговая расслабленность.

«Вот такие вещи психологического свойства», — добавил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России в марте.

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