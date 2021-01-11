Психолог рассказала, как вернуться к рабочему ритму после долгих выходных

Замдиректора Института психологии РАН доктор психологических наук Наталья Харламенкова дала советы, как вернуться к рабочему ритму после праздников.

В беседе с «Известиями» она рассказала, что переживания по поводу окончания праздников и необходимости выходить на работу будут в любом случае и их нужно принять.

«Если человек это отвергает, то ему, конечно, тяжелее с этими переменами справиться», — сказала Харламенкова.

Те, кому непросто вернуться на работу, могут прибегнуть к одной хитрости: на первые рабочие дни планировать какие-то удовольствия по вечерам — сходить в кино, на каток, совершить приятную покупку.

«Таким образом можно мягко перейти в рабочее состояние. В то же время не стоит забывать, что есть и старый Новый год, и Крещение, так что поводы ощутить праздничное настроение ещё будут», — сказала психолог.

Ранее кандидат психологических наук, семейный психолог Наталья Манухина в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по проведению новогодних праздников с детьми.