Психолог рассказала, как вернуться к рабочему ритму после долгих выходных

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Замдиректора Института психологии РАН доктор психологических наук Наталья Харламенкова дала советы, как вернуться к рабочему ритму после праздников.
Психолог рассказала, как вернуться к рабочему ритму после долгих выходных
  • Pixabay

В беседе с «Известиями» она рассказала, что переживания по поводу окончания праздников и необходимости выходить на работу будут в любом случае и их нужно принять.

«Если человек это отвергает, то ему, конечно, тяжелее с этими переменами справиться», — сказала Харламенкова.

Те, кому непросто вернуться на работу, могут прибегнуть к одной хитрости: на первые рабочие дни планировать какие-то удовольствия по вечерам — сходить в кино, на каток, совершить приятную покупку.

«Таким образом можно мягко перейти в рабочее состояние. В то же время не стоит забывать, что есть и старый Новый год, и Крещение, так что поводы ощутить праздничное настроение ещё будут», — сказала психолог.

Ранее кандидат психологических наук, семейный психолог Наталья Манухина в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по проведению новогодних праздников с детьми.

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