Гидрометцентр сообщил об аномальном похолодании в Ульяновской области

Ульяновский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявил, что в Ульяновской области ожидается аномальное похолодание, из-за чего в регионе объявляется «оранжевый» уровень опасности.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Уточняется, что с 20 по 25 декабря 2020 года в области среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 °С и более.

В местном МЧС отметили, что в таких погодных условиях жителей области может ожидать опасность в виде переохлаждения, поэтому гражданам необходимо одеваться многослойно, держать ноги в тепле.

Также в ведомстве призвали людей избегать контактов голой кожи с металлом и отказаться от металлических украшений — колец, серёг.

Ранее «Реальное время» передавало, что в Татарстане в пятницу, 18 декабря, прогнозируют метель и резкое похолодание в последующие дни.

18 декабря синоптики предупредили о похолодании в европейской части России.