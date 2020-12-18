В Ижевске прогнозируют ночные морозы до -27 °С

В Ижевске в ближайшие выходные ожидаются ночные морозы до -20...-27 °С. Дневные температуры в субботу и воскресенье, 19 и 20 декабря, прогнозируются от -16 °С до -17 °С.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Росгидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 19 декабря, ожидается до -20 °С, а днём — до -16 °С.

В ночь на воскресенье, 20 декабря, температура воздуха опустится до -27 °С, а днём составит -17 °С.

При этом уже в понедельник, 21 декабря, прогнозируется потепление до -9° С.

Ранее «Реальное время» передавало, что в Татарстане в пятницу, 18 декабря, прогнозируют метель и резкое похолодание в последующие дни.