В Ижевске прогнозируют ночные морозы до -27 °С
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Росгидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 19 декабря, ожидается до -20 °С, а днём — до -16 °С.
В ночь на воскресенье, 20 декабря, температура воздуха опустится до -27 °С, а днём составит -17 °С.
При этом уже в понедельник, 21 декабря, прогнозируется потепление до -9° С.
Ранее «Реальное время» передавало, что в Татарстане в пятницу, 18 декабря, прогнозируют метель и резкое похолодание в последующие дни.