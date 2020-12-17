В Татарстане прогнозируют резкое похолодание и метель

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Специалисты Гидрометцентра Татарстана в пятницу, 18 декабря, прогнозируют метель и резкое похолодание в последующие дни.
В Татарстане прогнозируют резкое похолодание и метель
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

При прохождении фронтальных разделов северного циклона 18 декабря прогнозируется снег, утром и днём местами метель и усиление ветра до 15 м/с. Ночью –9 °С, днём от 0 °С до –5 °С.

В субботу, 19 декабря, северо-западный антициклон принесёт в республику холодный арктический воздух. Осадки прекратятся. Ночью похолодает до –16...–21 °С, а при прояснениях до –26 °С. Днём от –13 °С до –18 °С.

В последующие дни, 20 и 21 декабря, влияние антициклона сохранится, осадки маловероятны. Ночью мороз  –20...–25 °С, при прояснениях температура может опуститься до –30 °С. Днём она будет колебаться в пределах –15...–21 °С мороза.

На следующей неделе синоптики прогнозируют мороз до –28 °С. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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