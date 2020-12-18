Синоптики предупредили о похолодании в европейской части России

Понижение температуры на 2-3 градуса прогнозируется с 21 декабря в европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве температура будет до конца недели тёплая, заметно теплее нормы. Ночные температуры -3...-5 °C, дневные 0...-2 °C. Начиная с понедельника, 21 декабря будет умеренное понижение температуры. Это касается всего Центрального федерального округа», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

В Москве ночью 21 декабря ожидается -3...-8 °C, днём 22 декабря -6...-11 °C.

По словам синоптика, на север ЦФО в течение всей недели будет поступать атлантический воздух, «отклонения от нормы будут достигать 6-8 градусов со знаком плюс».

«На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололедные явления в республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО даже до 23 метров в секунду», — добавил Вильфанд.

Согласно прогнозам, в Приволжском федеральном округе ожидается холодная погода.

Ранее специалисты Гидрометцентра сообщили, что в Татарстане прогнозируется метель и резкое похолодание в последующие дни.