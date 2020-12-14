В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье в понедельник, 14 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения.
В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о снеге будет действовать в столице и Московской области с 21:00 14 декабря до 09:00 15 декабря.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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