В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о снеге будет действовать в столице и Московской области с 21:00 14 декабря до 09:00 15 декабря.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.