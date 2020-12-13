Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«У нас уже вторую неделю стоит мощный антициклон… Поэтому погода стояла сухая, солнечная, морозная. Сначала холодный воздух по югу в район Саратова, Поволжья: там температуры были очень низкие, и Москву немного задело», — рассказал специалист.

Цыганков отметил, что температура по области ночами была до -15 °С, а по Москве чуть потеплее — до -12 °С.

«Такая близкая к норме (чуть ниже нормы) температура. Но снега при этом мало: при норме, что высота должна быть 9—10 см, у нас всего лишь 2—3 см. По западу тепло стоит: Польша, западная Европа — там плюсовые температуры. Вдоль границы Белоруссии, Украины это тепло пытается на нас выходить. Появились облачность, небольшой снег. Чуть-чуть потеплеет… К концу недели, к субботе, температура будет чуть выше нормы», — пояснил он.

Синоптик отметил, что сегодня днём ожидается -4…-6 °С.

«Завтра днём тоже -4…-6 °С, во вторник днём -1…-3 °С, может быть гололедица. Уже на среду, по предварительному прогнозу, 0…-5 °С днём, в четверг, пятницу и субботу днём около 0 °С, то есть от +2 до -3 °С. Давление будет плавно падать: сегодня 758 мм рт. ст. — до 749 мм рт. ст. к субботе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 13 декабря, ожидается до -6 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить