Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«У нас уже вторую неделю стоит мощный антициклон… Поэтому погода стояла сухая, солнечная, морозная. Сначала холодный воздух по югу в район Саратова, Поволжья: там температуры были очень низкие, и Москву немного задело», — рассказал специалист.

Цыганков отметил, что температура по области ночами была до -15 °С, а по Москве чуть потеплее — до -12 °С.

«Такая близкая к норме (чуть ниже нормы) температура. Но снега при этом мало: при норме, что высота должна быть 9—10 см, у нас всего лишь 2—3 см. По западу тепло стоит: Польша, западная Европа — там плюсовые температуры. Вдоль границы Белоруссии, Украины это тепло пытается на нас выходить. Появились облачность, небольшой снег. Чуть-чуть потеплеет… К концу недели, к субботе, температура будет чуть выше нормы», — пояснил он.

Синоптик отметил, что сегодня днём ожидается -4…-6 °С.

«Завтра днём тоже -4…-6 °С, во вторник днём -1…-3 °С, может быть гололедица. Уже на среду, по предварительному прогнозу, 0…-5 °С днём, в четверг, пятницу и субботу днём около 0 °С, то есть от +2 до -3 °С. Давление будет плавно падать: сегодня 758 мм рт. ст. — до 749 мм рт. ст. к субботе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 13 декабря, ожидается до -6 °С.