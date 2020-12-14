Синоптики рассказали о погоде в Москве
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- РИА Новости
«Эта неделя будет тёплой, значительно теплее, чем то, что мы наблюдали на предыдущей неделе, но что касается солнца — о нём на этой неделе нам придётся забыть», — цитирует РИА Новости Позднякову.
По её словам, погоду будут определять циклоны, которые принесут порцию тёплого влажного воздуха.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.