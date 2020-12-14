Синоптики рассказали о погоде в Москве

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На текущей неделе в Москве ожидается тёплая и пасмурная погода, возможны осадки, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали о погоде в Москве
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Эта неделя будет тёплой, значительно теплее, чем то, что мы наблюдали на предыдущей неделе, но что касается солнца — о нём на этой неделе нам придётся забыть», — цитирует РИА Новости Позднякову.

По её словам, погоду будут определять циклоны, которые принесут порцию тёплого влажного воздуха.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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