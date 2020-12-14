Учёный прокомментировал землетрясения в Бурятии и Чечне

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин заявил, что никакой связи между подземными толчками в Бурятии и Чечне нет.

Как пояснил Пётр Шебалин в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда», второй толчок, зафиксированный в Чечне, был афтершоком, причём довольно сильным.

«Пласты постоянно в движении — и время от времени землетрясения случаются. Кавказ — это сейсмоактивный регион», — сказал Шебалин.

По словам специалиста, между землетрясениями в районе Байкала и на Кавказе нет никакой связи, это просто совпадение. Более того, подобное в этих регионах не редкость.

«Сейсмическая активность неравномерна. Так сложилось, что близко по времени произошли землетрясения в нескольких регионах... Ничего сверхординарного в землетрясениях, которые происходили на неделе и сегодня, нет», — объяснил учёный.

Ранее сообщалось о подземных толчках, зафиксированных на минувшей неделе в разных регионах страны. В четверг, 10 декабря, в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области, сообщили в региональном главке МЧС России.

В воскресенье, 13 декабря, пять землетрясений зафиксировано в Чечне.