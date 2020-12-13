Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне

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Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне, магнитуда сейсмособытия составила 3,8, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне
  • © Flickr / Matt Katzenberger

«В 16:05 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведения о каких-либо последствиях не поступали», — сказали там.

Через полчаса было зафиксировано ещё одно землетрясение, магнитуда которого составила 2,9.

«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения», — сказал агентству представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 4,7.

По информации ТАСС, землетрясения фиксировались около 00:30, 12:15 и 14:40 мск.

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