В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7
На территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр толчков находился в 11 км от Грозного и в 84 км от Владикавказа.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Ранее около 20 школ и ещё ряд соцучреждений пострадали в Иркутске от землетрясения.
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