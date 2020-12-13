В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7

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На территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 11 км от Грозного и в 84 км от Владикавказа.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее около 20 школ и ещё ряд соцучреждений пострадали в Иркутске от землетрясения.

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